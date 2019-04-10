華爾街看好Snap股價 儘管臉書威脅仍在

受惠第四季財報超越分析師預期的影響，以及用戶數量的穩定，Snap (SNAP-US) 股價在今年開始反彈回升，該公司的市值超過 160 億美元，華爾街認為 Snap 將重返賽場。

最初，Snap 十分受到年輕人的青睞，照片濾鏡和限時動態等功能被受歡迎。不過在 2017 年進行 IPO 之後，股票開始穩步下滑。競爭對手臉書 (FB-US) 更是抄襲了 Snap 的功能特點，帶走了不少潛在用戶。爾後，該公司遭遇了一系列高管離職，至去年 12 月底，Snap 股價從 IPO 價格下跌了近 70%。

然而，Snap 股價在今年開始反彈。受惠於今年 2 月份的第四季財報激勵，Snap 股價成長了一倍多，市值突破 160 億美元。不久後，Snap 宣布 Android 重新設計版本將在今年年底全面推出時，股價再次受到提振。

上週，該公司執行長 Evan Spiegel 宣布了一系列新產品和服務，包括廣告網路、擴增實境相機功能、新的遊戲服務和原創節目等。

Snap 股價反彈 (圖: 彭博社)

BTIG 分析師 Richard Greenfield 曾在去年 9 月份將 Snap 降評為「賣出」，然而三個月後隨公司積極成長，將評級提升至「中性」。截至上個月，Greenfield 給出了「買入」評級，目標價為 15 美元。

據彭博彙編的數據顯示，至少有兩家公司提升了對該股票的評級，目前該股有 6 個買入建議，23 個持有和 9 個賣出。

加拿大皇家銀行分析師 Mark Mahaney 在一份報告中表示，Snap 股票可能已達到「拐點」，在未來可望跑贏大盤，並將股票評等上調，目標價 17 美元。意味 Snap 股價將回歸 IPO 時水平。