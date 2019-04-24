大摩：高通還沒漲完 還有15%上漲空間 未來上看120美元

摩根士丹利分析師週二 (23 日) 報告指出，上週高通 (QCOM-US) 和蘋果(AAPL-US) 意外達成和解，但到現在高通股票還沒有完全調整完畢。

摩根士丹利分析師 James Faucette 與其團隊報告指出，高通股價還能再上漲多達 15%，目標價自 55 美元調升到 95 美元，股票評級自「等權重」調升至「加碼」。

高通股價自從與蘋果宣布和解後，迄今已經漲逾 20%，且還在持續攀升，目前已到了分歧點。

高通握有與蜂巢網絡相關的重要智慧財產權，一如蘋果這類設備廠都必須支付權利金才能使用那些所謂的標準專利。2017 年蘋果控告高通，聲稱那些授權特許費用不公平，且妨礙市場競爭。

一些分析師認為高通最終贏了這場紛爭，蘋果最後得支付高通一次性的費用，估計數十億美元，且要為直接來自高通的專利和數據晶片購買授權許可，估計每支手機成本 8 至 9 美元。

摩根士丹利分析師表示，「蘋果協議的結構與我們想得如出一轍，就是蘋果為每支手機支付一大筆權利金，接著又回頭使用高通的數據機晶片。然而，我們很意外蘋果選擇在此時點和解，這和我們之前想得相反，我們本來以為蘋果至少會等法院進展，看法院是否會給他們更多談判的有利籌碼。」

摩根士丹利分析師認為，高通看漲的一大原因是，他們是下一代 5G 網路的「關鍵推動者」，由於高通掌握著 5G 數據機晶片，迫使蘋果願意服軟，因為如果不和解，蘋果恐怕要遲至 2020 年才能推出 5G 手機。

Faucette 補充，「我們認為，與蘋果和解之後，在 5G 商機中，高通的新視野是相較便宜 / 免費的選擇，高通還有一堆手機以外的選擇，有長期潛力可以將高通打造成全球最大的半導體公司。」

Faucette 認為，高通能追求新市場，未來上看每股 120 美元。

高通週二上漲 4.75 美元或 5.79%，收 86.72 美元，再創 52 週高點。