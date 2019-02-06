〈財報〉Snap上季勉強留住活躍用戶 盤後股價大漲20%

Snap Inc (SNAP-US) 週二 (5 日) 表示，上季使用 Snapchat app 的人數持平，超過華爾街的預測。分析師在財報公布前普遍預期該公司將繼續流失用戶給強大的競爭對手臉書 (FB-US) 的 Instagram。

該公司表示，第 4 季其照片訊息 app 的每日活躍用戶 (DAU) 數量與上季相比保持不變，為 1.86 億，超過了分析師平均預期的 1 億 8491 萬，但較去年同期減少了 100 萬。

受此利多刺激，Snap 股價在 5 日盤後交易時段一度大漲逾 20%。

Snap 代理財務長 Lara Sweet 在預先準備好的談話中表示，「預計 2019 年第 1 季 DAU 數量將連續下滑。」但她沒有提出具體用戶數量展望。

該公司透過在 app 上銷售廣告而獲得的營收成長了 36%，達到 3 億 8980 萬美元，超過華爾街平均預期的 3 億 7752 萬美元。

第 4 季每位用戶的平均營收 (ARPU) 為 2.09 美元，高於去年同期的 1.53 美元。

該公司的淨虧損收窄至 1 億 9167 萬美元或每股 14 美分，而去年同期為 3 億 4998 萬美元或每股 28 美分。

Snap 一直在推出更多影音內容，企圖留住現有用戶。

Snap 表示，第 1 季預計營收為 2.85 億美元至 3.1 億美元。據 IBES Refinitiv 的數據，分析師對該公司營收的平均估計為 3.07 億美元。