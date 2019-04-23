〈三星推8K電視〉今年QLED電視出貨成長逾1成 市場趨勢有三大方向

三星電子今 (23) 日發表最新 QLED 8K 量子電視，讓電視規格再升級，主打大尺寸、高畫質，標榜更清晰、色彩更鮮豔，預計今年陸續量產。HIS Markit 顯示部門研究總經理謝勤益表示，預估今年高規格 QLED 量子電視出貨量有望有成長 2 位數，將從 350 萬台提升至 500 萬台。

謝勤益分析，電視產業目前有三個趨勢，第一是大尺寸化，去年 2018 全球 50 寸以上電視佔比 34%，60 寸以上電視也有 8.5% 的市占率，而去年全球總銷售 2 億 2 千萬台電視，預估將能維持每年 3% 的成長。謝勤益預估，今年 50 寸以上及 60 寸以上占比將再提升，來到 42% 及 12%。

第二個趨勢是高解析度，目前幾乎 50 寸以上電視都擁有至少 4K 畫質，謝勤益說，雖然去年 8K 畫質的電視全球出貨不到 10 萬台，但預估今年出貨將超越 30 萬台。

第三，則是觀眾對畫質要求越來越高，尤其是對顏色的敏感度，量子電視就成為觀眾的目標首選，去年包含三星在內出貨，全球量子電視達 350 萬台，預計今年將成長至 500 萬台。

謝勤益也分析高端電視在台灣的接受度，他說，台灣對高科技接受度高，加上對規格要求高，配合大尺寸電視的趨勢，QLED 將是消費者首選，但目前礙於價格仍偏高，目前市占低。比較高端電視，QLED 仍較 OLED 受歡迎，去年 QLED 出貨 350 萬台，而 OLED 則只有 250 萬台，估計 QLED 今年有雙位數的成長，而 OLED 成長則不大。

謝勤益說，消費者對於像是 8K 這種高規格的電視，仍會傾向購買大品牌的電視，因為有品牌形象的加持，而明年東京奧運，預計將會採用 8K 畫質播送賽事畫面，應該也會刺激 8K 電視的成長銷售。