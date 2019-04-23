Q2營收至少持平 Q3迎旺季

封測大廠力成 (6239-TW) 今(23)日召開法說，展望第 2 季，總經理洪嘉鍮指出，預期營收至少可持平第 1 季或微幅成長，其中 4 月將是第 2 季的低點，5、6 月營收將顯著成長，第 3 季進入產業旺季，營運成長力道將相當大，但對於全年，由於記憶體產業持續修正，力成營收近 7 成來自該領域，董事長蔡篤恭坦言，今年營收力拚持平。

洪嘉鍮表示，第 2 季營收成長主力來自 FLASH，尤其是手機使用的 eMMC 與 eMCP 晶片，出貨將顯著上揚，後者更是急速成長，下半年動能也很強；不過 SSD 需求受到客戶干擾，預期小幅下滑，但不影響 FLASH 表現，第 3 季進入旺季，FLASH 營收表現將更好。

DRAM 部分，商品型產品 (西安廠) 目前每月產出 1.2-1.3 億顆，出貨動能穩健，台灣廠區客戶以消費性電子為主，復甦力道相對較弱，至於行動記憶體，同樣是緩步復甦，不過動能仍相對有限，至於利基型部分則持續成長。

SIP 模組部分，第 2 季預期會微幅下滑，不過跌幅相對有限，但傳統邏輯晶圓，第 2 季開始穩定成長，包含高中低階產品，都將逐步向上，轉投資超豐的訂單動能很好，成長力道可期。

就全年而言，蔡篤恭指出，記憶體產業不像過去，客戶為維持營收而不斷降價衝刺出貨，連帶造成價格下跌，同時庫存水位很高，現在各記憶體廠的做法皆有所改變，只要產業有趨緩徵兆，客戶就會調整庫存，因此景氣雖然下滑修正速度很快，但庫存很快就回到正常，待需求回升後景氣就可迅速回來。

他強調，今年記憶體廠主要都進入修正期，反映美中貿易戰造成消費者信心觀望，受到整體產業成長力道不佳影響，力成今年營收力拚可持平去年。

在資本支出部分，力成今年預估將達 100-105 億元，較去年 160 億元顯著減少，洪嘉鍮強調，去年購買設備陸續到位，因此造成今年支出金額較少。