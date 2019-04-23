電子支付大開放！LINE Pay一卡通可望搶頭香在日本消費

金管會今 (23) 日宣布，將開放台灣電支機構提供客戶可與國外業者合作，讓台灣民眾在國外使用電子支付，就可以跨境消費。目前一卡通已表達申請意願，規劃與日本 Line 合作，讓民眾持 LINE Pay 一卡通在日本就能消費支付。

銀行局副局長王立群表示，依照現行規定，目前境外的電子支付來台灣，只要向金管會申請後，就可以在台灣跨境支付消費，像大陸支付寶、微信支付、韓國韓亞銀行的 HANA MEMBERS 等，都已跨境來台，也就是說，陸客或韓國民眾來台旅遊，都可以透過他們國家的電子支付在台灣輕鬆消費，意即俗稱的「O2O Inbound 業務」。

但台灣的電子支付目前仍無法走出台灣，跨到海外使用消費，但是，電支業者一卡通向金管會建議，表達台灣民眾已經可以使用 Line Pay 消費，而日本也有許多特約商店可使用 Line Pay 付款，希望金管會能開放「O2O Outbound 業務」，意即讓台灣民眾出國時亦可使用台灣電子支付付款。

王立群表示，考量業者所建議可擴大電支金流的使用，明天將發出函令，待函令發出去之後，各電子支付業者就可以向金管會提出申請，只要跟國外其他業者談好合作，經金管會同意後，就能在海外業者所合作的商家使用，但要符合兩國的監理法令，所以不只是向金管會申請同意，也需向對方國家監理機關申請同意。

王立群表示，目前一卡通已經表達申請意願，規劃與日本 Line 合作，讓民眾持 LINE Pay 一卡通在日本就能消費支付。

至於在海外 (日本) 消費時，電子支付 (LINE Pay 一卡通) 的扣款是新台幣或外幣 (日幣) 也備受矚目，王立群表示，將會扣國內電支帳戶的新台幣，只是扣款當下，電子支付 APP 上需揭示參考匯率，消費者同意才扣款。

至於台新銀行今天表示有意讓台新卡得利電子錢包也可以走出台灣，不只是電子錢包裡的現金支付，還包括累積點數的轉換，都可以在到海外去跨境消費使用，並打算要進金融監理沙盒，對此，王立群表示，不知其具體內容，若單純電子錢包在海外運用，明天發函後就可開辦，不用進沙盒。

不過據了解，台新銀行電子錢包的跨境支付擬進沙盒，涉及透過區塊鏈技術，以及點數轉換，不只是純粹的支付扣款，是不是就真的不用進沙盒實驗，還要待台新銀行備妥業務報告，於第 2 季末向金管會申請才能確定。