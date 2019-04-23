滬深盤後-弱勢整理 上證跌破3200

上證指數在前一個交易日創下 3 月以來最大單日跌幅後，今 (23) 日陸股延續前一個交易日弱勢表現，三大指數大多時間都在平盤下方整理。盤面上軍工、基建、5G、燃料電池、黃金等類股走弱。證券類股表現較強，一度拉抬指數由黑翻紅，可惜後繼無力，指數最終仍收黑。

圖: 東方財富網, 上證指數日線圖

截至收盤，上證指數下跌 0.51%，報 3198.59 點，失守 3200 點整數關卡；深證成指下跌 0.97%，報 10124.66 點；創業板指下跌 0.81%，報 1683.80 點。滬深兩市成交量再萎縮，成交金額合計人民幣 7330 億元。

今日北向資金淨流出約人民幣 60 億元，其中，滬股通淨流出人民幣 32.70 億元；深股通淨流出人民幣 26.98 億元。

類股消息面

鴻家軍早盤大幅回檔，不過在韓國瑜宣布以目前現行機制不會投入 2020 總統大選後，相關概念股止跌反彈，工業富聯上漲 0.6%、鵬鼎控股上漲 1%。

貴州茅台表示加強直營店酒類供應量，以滿足市場需求，茅台股價大漲 2.7%，每股收在人民幣 974.95 元，再創上市新高，逼近千元大關。茅台好行情也拉抬其它白酒個股走勢，口子窖大漲 5.5%、瀘州老窖上漲 3.5%、五糧液勁揚 3.1%。

法人觀點

海通證券表示，在中國總體經濟數據公布後，指數表現平平，顯示之前陸股的漲勢已反應經濟優於預期的情況，市場在等待更新的政經局勢變化。

目前中國總體政策偏向寬鬆的格局不變，但從中國人行操作來看已經開始微調貨幣寬鬆政策，這對經濟會產生一些影響。不過，長期而言，這波牛市還沒走完，短線須要留意回檔賣壓。

東吳證券則指出，轉型和復甦是這波陸股牛市能走多久的核心。就後續發展來看，市場將回歸基本面，成長與價值型個股會是推升大盤重要力量。至於類股方面，科技及消費仍是主流，而漲幅落後的類股有機會出現補漲。

