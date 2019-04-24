中國券商Q1好業績 陸股量縮成隱憂

中國股市今年第一季量價齊揚，帶動中國上市券商季報表現擺脫去年以來的頹勢。截至 4 月 23 日為止，已有 5 家券商公布今年第一季業績，幾乎全數翻紅。

圖: wind

即使市場已經預估第一季中國券商業績會有較大幅度成長，不過以目前實際公布的內容來看，比原先預期來得更好。

圖: wind, 累計中國券商月度公告, 非財報數據

圖: wind, 累計中國券商月度公告, 非財報數據

而截至 4 月 23 日，A 股上市券商中，包括東吳證券、山西證券、中原證券、南京證券和華林證券等 5 家券商已公布第一季季報。

從營收表現來看，這 5 家券商合計人民幣 43.16 億元，淨利合計為人民幣 13.57 億元。

營收表現最佳為東吳證券，年增約 80%，淨利年增 943%。其餘 4 家除了華林證券淨利小幅度成長 13% 之外，其餘 3 家淨利年增介於 78%～195% 之間。

以目前來看，這 5 家中國券商第一季獲利表現亮麗的主要因素除了股市大環境好轉外，公允價值變動收益這部份也占了決定性因素。以東吳證券季報內容來看，公允價值變動收益部份占其營收比重高達 35.2%。

不過，中國券商第一季雖然表現不俗，且今年產業面上有不少利多消息，如推出科創板、股指期貨減稅降費、開放外資券商，有機會加速中國券商轉型或整併等。

但這些利多大多已反應在價格上，目前面臨的隱憂是市場消息面清淡，陸股陷入量縮盤整，這對於券商第二季業績會有所衝擊。同時，產業本益比已偏高，因此投資人應更留意後續利空消息所引發的負面變化。