國泰證4月投資氣象 陸股、新興亞洲市場展望最佳

國泰證券今 (17) 日發布 4 月全球股市及商品投資氣象觀點，其中，股票市場以中國股市和新興亞洲持正向看法，國泰證表示，今年陸股受到基本面和資金面等激勵，將是深具發展潛力的一年，建議投資人可留意券商、醫藥生物、傳媒和電腦業等資金較為青睞的族群。

國泰證指出，中國股市今年以來表現亮眼，上證指數第一季上漲 24%，深證成指更是大漲 37%，創近 13 季以來最佳，並成為全球最亮眼的市場，分析原因除了近期中美貿易戰出現緩和跡象、雙方可望逐步達成共識，中國內部對穩經濟所提出的各項刺激方案以及 A 股納入國際指數所吸引的資金流入，也是其中的重要關鍵因素。

國泰證認為，中國宣布調降企業和個人稅率，預期將創造高達逾人民幣 6000 億元的利益，同時，擴大基礎建設投資規模至人民幣 2.6 兆元，將增加發行債券需求，再加上綜合減稅議題，民間消費能力增長，企業獲利能力也可同步提升。

從資金面來看，MSCI 指數將於今年 11 月提高中國 A 股的權重，從 5% 一舉拉升至 20%，調整完成後，A 股於 MSCI 新興市場指數的占比將由目前的 0.8% 大幅躍升至 3.3%；根據國際大型投研機構預估，截至 2020 年 3 月，A 股淨流入資金規模上看 1,430 億美元，而這股強勁的資金流是 A 股的重要推升動力。