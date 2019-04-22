陸股漲多拉回？ 投信：MSCI效應與散戶資金可望推升行情

陸股今 (22) 日表現疲弱，三大指數同步走跌，由於陸股今年第 1 季表現強勁，難免引發市場擔憂，陸股是否有過熱跡象？投信認為，A 股目前本益比仍低，評價面相對便宜，預期未來在 MSCI 效應與散戶資金挹注下，有機會推升陸股行情，但也要留意相對潛在風險。

安聯中國東協基金經理人許志偉分析，A 股首季強勢走揚，中國的共同基金持股水位不斷提升，目前時值中國共同基金第 1 季季報揭露期，券商分析，多數中國的共同基金首季選擇大幅增持 A 股，整體偏股型基金的平均股票水位上升約 10 個百分點。

許志偉建議，短線上可留意 A 股大盤能否突破上周高點，具備一定成長性的「低估值績優標的」將是主動式基金中長線青睞的標的。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人周國剛表示，在中國官方相對強勁與寬鬆的財政與貨幣政策刺激下，除採購經理人指數與信貸供給等數據轉佳外，包含出口、工業生產與零售銷售等三月份實體經濟數據亦優於預期，透露中國經濟止穩改善明顯訊號。

此外，官方自 4 月起陸續調降增值稅與社保費，搭配基礎建設投資回升、貿易前景改善，預估中國經濟有望止穩回溫，加上企業獲利動能優勢與 5 月起 MSCI 正式分三階段提高 A 股於指數納入因子帶動的資金效應，看好中港股市中長期行情。

柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人方定宇表示，目前滬深 300 指數仍未收復 2018 年初的點位，預估本益比僅有 12 倍，依然處於歷史偏低水位，顯示中國 A 股的評價面依然便宜。

方定宇進一步指出，市場對於滬深 300 指數 2019 年每股盈餘預估約為 315 元，如果滬深 300 指數的本益比回到 2016 年與 2017 年均值的 13.5 倍，預期滬深 300 指數有望先挑戰 4,300 點。

方定宇補充，A 股年初至今已走出傲視群雄的行情，但這多半是先前低迷情緒的修復，而陸股的資金主力散戶，目還未大舉進場，從股市評價及政府政策做多的角度來看，A 股仍有相當大的上行潛力。

