電視面板Q1淡季不淡 中國廠居首功

根據群智諮詢 (Sigmaintell) 提供數據顯示，今年第一季全球液晶電視面板出貨規模達到 7050 萬片，年增 6.3%、季減 4.5%；出貨面積年增 10.6%，季減 4.1%，優於預期，顯現淡季不淡。

至於，淡季不淡主要因素在於中國面板廠大量出貨所致，即使面對傳統淡季，中國面板廠產能還是能持續釋放，並在中、大尺吋面板上加速出貨。

資料來源: 群智諮詢, 鉅亨網製圖

今年第一季，中國面板廠在出貨量和面積持續成長，以出貨量來看，市占率已升至 46.4%，出貨面積則是上升至 41.9%。

整體來看，第一季受品牌廠積極拉貨影響，面板廠出貨年增率保持成長，整體庫存水平略增至 1.5 週，處於健康水準。

中國面板廠表現突出

京東方第一季出貨量達 1462 萬片，年增 17%，季增 16%；出貨面積年增 55%，季增 9%，首度出現出貨量及面積雙冠。出貨大幅成長來自於 8.5 代線維持高稼動率，10.5 代線滿產滿銷，帶動 65 吋和 75 吋出貨數量年度與季度成長大幅上升。此外，其 32 吋、43 吋、65 吋、75 吋的面板出貨數量均為全球第一。

至於華星光電第一季 10.5 代線開始量產，主要供應 43 吋、65 吋及 75 吋面板，整體出貨量來到 940 萬片，出貨量和面積分別位居全球第四、五位。其中，32 吋面板出貨穩定；55 吋出貨則大幅成長，全球市占排名第一。

其他中國面板廠商方面，惠科的 8.6 代線滿產滿銷，主要受到韓系品牌需求上升，帶動其出貨量季增 7%；CHOT 的 8.6 代線維持滿產滿銷。

最後，CEC－Panda 成都 3 月達成滿產，50 吋產品導入國際及中國本土品牌客戶，帶動出貨量明顯增加。群智諮詢預估，在 CEC－Panda 成都的 50 吋面板開始大量出貨下，有機會紓緩目前 50 吋面板供應緊俏的局面。

不過，未來中國面板廠是否還能持續保持亮麗表現，群智諮詢存有疑慮。主要因為上游 COF 及偏光片的供應問題不斷擴大，上游材料的配套能力不足，將成為限制中國面板廠提升競爭力的重要因素。

其次就是在需求端，品牌廠是否能刺激出大量的需求來去化中國面板廠不斷的增產動作，也是需要觀察。