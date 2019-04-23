訊連AI臉部辨識為全台唯一入榜全球臉部辨識廠前20

美國國家標準暨技術研究院 (NIST) 日前公布最新一期臉部辨識技術基準測試成績，訊連科技 (5203) 所開發的 FaceMe AI 臉部辨識引擎為台灣唯一名列前 20 之開發團隊，並於團隊名單中，識別速度達全球第三，為兼具準確度及辨識速度之臉部辨識引擎。 「臉部辨識技術基準測試」由美國國家標準暨技術研究院所設立，該計畫獲美國聯邦調查局及國防部等國安部門贊助及協辦，為全球規模最大且最具權威的臉部辨識演算法評比，結果亦受全球高度矚目及信賴，吸引美、日、中、俄、歐等全球臉部辨識頂尖團隊投入此測試。



訊連科技 FaceMe 採深度類神經網路 (Deep Neural Networks) 學習演算法打造，首度參加即獲佳績，於證件照百萬分之一誤認率 (VISA 1E-6) 的測試中，以臉部辨識拒認率(False Non-Match Rate)2.10%，在所有開發團隊中名列第 18 名。而臉部辨識另一重要指標為辨識速度，FaceMe 於 VISA 1E-6 測試中，在準確度前 20 名的廠商中，達第三名之佳績。以臉部辨識技術來說，準確度及辨識速度均為重要指標，顯見訊連科技 FaceMe 為兼具準確度及辨識速度之臉部辨識引擎。



訊連科技執行長黃肇雄表示，透過全球權威 NIST 臉部辨識測試活動，訊連再次展現引領全球之 AI 臉部辨識技術研發能力，寫下台灣廠商最佳成績。透過近期一系列海內外展出，訊連科技已搶佔 AIoT 產業制高點，攜手國內外廠商導入 FaceMe 刷臉技術，協助建置智慧城市、智慧金融、智慧零售、智慧辦公室及智慧家庭等 AIoT 解決方案。



黃肇雄表示，除 NIST 所發起之測試外，FaceMe 亦獲由美國華盛頓大學 (University of Washington) 所創立的 MegaFace Challenge 挑戰賽肯定，以 98.41% 之認出率名列第 12 名，為全球最精準之人臉識別技術之一。

