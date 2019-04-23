銀行開戶時間冗長 各銀行靠金融科技解民怨 VTM、STM拚場

為了防洗錢，銀行開戶流程要簽署一堆文件，花費時間愈來愈冗長，愈來愈多銀行為了化解民怨，從金融科技研發著手，替民眾簡化流程，先有中國信託、玉山銀行、第一銀行、台新銀行等的 VTM(視訊櫃員機)，兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行今 (23) 日也宣布推出全國首創的「智慧櫃員機 (STM)」，客戶若要開戶，全程只需簽署 1 份 STM 開戶申請書，20 分鐘即可輕鬆完成開戶手續。

過去大家對銀行開戶的印象都是一件簡單的事情，甚至每換一個工作就會有一個薪轉戶，但是為了防制洗錢，現在的開戶流程，民眾須填寫繁複的書面文件，同時進行個人資料審查，通常開一個綜合存款帳戶，需耗時 1 個小時。

目前有有中國信託、玉山銀行、第一銀行、台新銀行等銀行設有 VTM，合庫也將在今年 6 月開放 VTM，民眾使用 VTM 進行視訊開戶，VTM 就會接通遠端的銀行客服人員，由專人和民眾現場視訊對話按順序完成開戶手續，必需通過開戶認證、上傳證件、資料填寫、開戶發卡四大程序後，VTM 當場核發的金融卡，但需注意的是視訊開戶沒有提供存摺，需要存摺的民眾還是必需臨櫃辦理。

兆豐銀行表示，由於 VTM 還要有一組客服人員專門服務 24 小時的開戶服務，效益有限，因此，兆豐銀行從去年起就領先同業推出自行研發，委託上櫃公司中菲生產智慧櫃員機 (STM)。

兆豐銀表示，STM 為全國首創，希望藉由建立標準化作業程序、簡化冗長的開戶流程、降低人工作業的介入，讓開戶作業時間由 1 個小時大幅縮短為 20 分鐘內。

兆豐銀副總經理陳國寶表示，使用 STM 開戶，客戶只需要掃描個人身分證等證件，無須填寫書面文件，之後在 STM 螢幕上閱讀開戶作業相關條款，即可快速申辦台幣或外幣帳戶、申請金融卡、網路銀行、行動 e 碼等各項功能，過程中如有任何疑問，銀行員可從旁協助，客戶不再需要簽署一堆文件，全程只需簽署一份 STM 開戶申請書，約 20 分鐘即可輕鬆完成開戶手續，且可以馬上領到金融卡、存摺。

陳國寶指出，STM 除了可加速開戶流程，也同時可兼顧銀行洗錢防制的高標準要求，落實洗錢防制相關規定，3 月中旬上線後，開戶數已超過百戶。

陳國寶進一步表示，目前兆豐銀行在吉林總部大樓的國外部及南京東路分行各建置 1 台 STM 智慧櫃員機，未來 STM 會以擴大功能為主，再增加台數，未來將以開戶量較大的分行優先添購 STM，已有數 10 家分行提出申請，目標是全台 108 家分行都有一台 STM，但是會依據各分行的需求調整。