訊連旗下玩美彩妝App奪科技界研發創新最高榮譽愛迪生獎

訊連科技 (5203) 子公司玩美移動旗下「玩美彩妝」App 以卓越創新 AI 人臉智慧辨識及 AR 即時套妝技術，於美國時間 4 月 4 日於紐約獲第 32 屆愛迪生獎。本次愛迪生獎譽「玩美彩妝」為消費者產品類別中，利用虛擬實境 (AR)、人工智慧(AI) 及大數據學習科技，徹底改變美妝消費習慣的創新先驅者。素有「創新屆奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎以舉世聞名的發明家湯瑪斯．阿爾瓦．愛迪生命名，旨在鼓勵全球最具突破性的創新發明人及產品，為全球科技界研發創新的最高榮譽，每年表彰全球創新產品與企業領導人，歷屆獲獎者包括已逝蘋果公司創辦人賈伯斯、特斯拉創辦人伊隆．馬斯克 (Elon Musk)、聯想(Levono) 總裁楊元慶等。



嚴苛且專業的愛迪生獎在評選時認為產品概念、價值、傳達力和影響力缺一不可，且只有全球最頂尖、對人類生活方式產生最具國際影響力的企業與個人才能夠獲得這項殊榮。



「玩美彩妝」為美妝愛好者開啟全新美妝體驗模式，讓美妝消費更加便利，並大大提升互動感受。「玩美彩妝」同時提供橫跨實體店面、手機應用程式及網站環境等，全方位的虛擬美妝體驗，即時試妝串連即時購買模式，至今已獲得全球超過 7 億次下載，高精準彩妝色彩、質地，也受到全球超過 200 個美妝品牌青睞成為合作夥伴。



玩美移動總經理張華禎表示，玩美移動一直以來在美妝消費創新體驗耕耘努力，很榮幸能被國際看見，並獲得愛迪生獎肯定。「我們不斷激勵自己保持好奇心並隨時尋求突破，以創新思維挑戰自己在 AI 及 AR 技術上的極限，期望帶給人們更獨特、更高端、更走心的虛擬美妝體驗。」

