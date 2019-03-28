訊連發布訂閱軟體服務春季更新版 增全新功能搶市

訊連科技 (5203) 宣布，旗下多媒體創作軟體「威力導演 365」、「相片大師 365」及「創意導演 365」雲端式訂閱服務發布春季更新，增加威力導演雙視窗支援、進階對齊及相片大師 AI 人臉辨識、邊框等全新功能。訊連科技執行長黃肇雄表示，「威力導演 365」、「相片大師 365」及「創意導演 365」訂閱服務自 2018 年 9 月推出以來，深受訊連用戶喜愛。黃肇雄進一步表示，除了價格更親民、訂閱使用更具彈性外，能夠第一時間取得全新功能及每月更新的擴充內容及特效套件，更是訊連創作軟體用戶選擇訂閱版本的最大優點。



過去數個月以來，訊連已提供超過 40 款全新的插件特效與創意組合包提供訂閱用戶無限制使用，並於每個月更新至少一款訂閱戶專屬之擴充內容。