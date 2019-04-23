〈房產〉元利首度插旗信義計畫區 以112.58億元標下D3街廓土地

全台最貴停車場 - 信義計畫區 D3 街廓土地法拍案今 (23) 日執行 3 拍，由元利建設與董事長林敏雄以 112.58 億餘元得標，溢價率約 9.55%，拆算每坪拍定單價約 725 萬元，元利建設指出，這將成元利建設在台北市信義計畫區內的第一個建案，其中運用為商辦，是思考方向之一。

台北市信義計畫區 D3 街廓法拍土地面積約 1552.73 坪，今天的 3 拍底價為 102.77 億餘元，參與投標的包括龍巖集團及元利建設，最終由元利建設與董事長林敏雄以 112.58 億餘元得標。

台北市信義計畫區 D3 街廓 3 拍底價為 102.77 億餘元，元利建設方面，今天則以 112.58 億餘元得標，換算每坪價格 725 萬元。

信義計畫區內「琢白」豪宅建案已經完工。(鉅亨網記者張欽發攝)

就同一信義計畫區內土地價格相比較，目前在信義路五段、松勇路口指標豪宅案「琢白」正在交屋中，「琢白」豪宅案 6 年多前取得的土地價格為每坪 823 萬元，今天由元利建設方面經由法拍取得的 D3 街廓土地價格，約為「琢白」案土地價格的 88 折。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區有將近 9 成土地已經開發，區域內的辦公大樓、商場多數在上市公司、保險業等大型集團公司手上，罕見有產權完整的物業釋出，此次 D3 街廓土地釋出雖然一波多折，但經歷 3 拍與產權可能可以移轉登記後，賣相具吸引力，雖然光土地取得金額就要超過 100 億元，具有相當的進場門檻，不過仍吸引開發商進場搶標。

由於該筆土地法拍筆錄可以在拍定後移轉，不過壽險業受限相關規定限制，必須要投資有立即性收益，若是投入已領有建照可立即開發的素地，應於取得後 9 個月內開工，而 D3 土地如取得後要變更興建收益型的產品，則開工時程難以確定，或許可能是壽險業者缺席的原因之一，雖然這次標售並未見到壽險等業者投標，不過仍吸引元利建設與龍巖進場投標。

信義計畫區 D3 街廓土地此次法拍的土地適合開發豪宅、A 辦與飯店業，而目前市場能見度最高的還是辦公大樓產品，至於豪宅應該也是每坪 200 萬元以上等級的開發案，產品可應用層面相當多元化。