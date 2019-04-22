〈分析〉歐元區經濟展望：受英國脫歐、歐美貿易談判左右

去年第四季歐元區 GDP 成長年增 1.2%，下滑至 2014 年以來最低水準。拖累歐元區經濟下滑最明顯的因素在於淨出口，連續兩季呈現負成長，且有擴大趨勢，這對經濟帶來負面衝擊最大。

圖: wind

至於，另一個重要因素則為英國脫歐所產生的不確定性，導致歐洲企業投資活動延後。

歐元區出口下滑中國成禍首

2017 年，中、美對歐元區出口增量貢獻率分別為 15.52%、9.69%，到了 2018 年，中、美對歐元區出口增加的貢獻率則轉變為 9.04% 和 30.67%。

圖: wind

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雖然 2018 年歐元區對美國新增出口金額比 2017 年上升 112.4 億歐元，但同時間歐元區對中國新增出口金額卻比 2017 年下降 151.8 億歐元。由此可看出，與美國經濟增長帶動的出口成長相比，中國經濟成長下滑對歐元區出口影響更大。

而出口對歐元區經濟的重要性，從 2011 年以來出口金額占歐元區 GDP 比重維持在 40% 以上即可看出。此外，歐元區淨出口金額從 2013 年到現在比重約 4%～5%。

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而歐元區經濟火車頭－德國對外依存度更高，其出口金額占 GDP 比重約為 47%，淨出口金額比重則是 7%～8%。德國以製造業出口為主，中國又是其出口主要對象。因此，中國經濟成長下滑的影響會從德國擴散到全歐元區。

英國脫歐導致企業投資觀望

英國脫歐產生的不確定性也對歐元區經濟造成影響。根據 IMF 估計，若英國出現無協定脫歐的情況，歐元區經濟成長將下降 1.5 個百分點，且不同情形脫歐方式將對歐元區經濟前景產生不同影響。

由於英國脫歐懸而未決，將使得部分歐洲企業可能出現延後投資，暫時觀望的心態，導致衝擊歐元區經濟表現。

資料來源: IMF，鉅亨網彙整製表

歐元區經濟前景不悲觀

雖然歐元區經濟面臨著不少的風險，但今年到目前為止，中國政府刺激經濟的各項計劃已有初步成效，除了第一季 GDP 成長優於預期之外，其它重要經濟指標也有所回溫，加上美國經濟並無明顯衰退風險，因此，歐元區出口成長進一步大幅下滑風險的有限。

此外，歐債危機後歐元區整體桿槓率已呈現下滑，不論是歐元區非金融民間信貸占 GDP 比重，還是歐元區政府整體財政赤字率均有所回落。因此，在歐元區桿 槓杆率下滑，配合民眾儲蓄率回升的情況下，歐元區內生性的經濟風險並不高。

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同時，歐洲央行在 3 月 7 日時表示，為挽救經濟下滑危機，9 月將重啟 TLTRO 操作，此舉無疑是對歐元區經濟注入一劑強心針。

最後，英國脫歐問題是最大的不確定因素，但至少目前樂觀來看，歐盟已同意將英國脫歐日期延遲到 10 月底，避免英國「硬脫歐」。往後看，若英國就關稅同盟達成協議，英國有機會出現協議式的脫歐，而一旦「硬脫歐」警報解除，歐洲企業有機會因應新情勢重新布局投資。

綜合上面所述，如果沒有突發的黑天鵝，歐元區經濟今年來看還不至於太悲觀，不過變數還是很多，特別是中、美貿易談判進入尾聲之際，美國將目光轉向歐盟身上。因此，歐、美兩大經濟體後續貿易談判變化，則會是左右歐元區經濟成長的重要因素。