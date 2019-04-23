川普確認：放棄提名Herman Cain擔任Fed理事

美國總統川普週一 (22 日) 透過推特確認，他不會提名 Herman Cain 擔任 Fed 理事。

川普說：「我的朋友 Herman Cain、一位真正了不起的人，他已經請求我不要提名他出任聯準會的職位。我會尊重他的意願。」

本月早些時候，第 4 位參議院共和黨人表示，他反對 Cain 擔任 Fed 理事。若照此情勢發展，Cain 勢必無法通過參議院的批准。

外界憂心打擊央行獨立性

川普希望讓 Cain 和支持者 Stephen Moore 加入 Fed，引發外界憂慮，擔心央行因此變得政治化。Fed 理應在貨幣政策方面享有獨立性，在確定利率時不受政治考量影響。

不過 Cain 對外說明的理由，是他不想減薪。他在上週末發表文章表示，如果沒有具體說明減薪幅度有多大，他必須重新考慮對提名的興趣。

Fed 理事會成員的薪水由國會每年設定，在 2019 年，美國 Fed 主席及副主席的年薪為 20.35 萬美元，理事的薪資為 18.31 萬美元。

Cain 是 Godfather's Pizza Inc. 的前任執行長，過去也曾任職 Fed，在 1992-1996 年，他擔任堪薩斯 Fed 分行的董事，Fed 12 家地區分行都各有一個 9 人的董事會。

多名共和黨人反對提名

不過川普這次的提名，一些共和黨人都不願意支持，在參議院共和黨僅少量領先的情況下，Cain 要通過提名已變得困難重重。

Mitt Romney 首先跳出來反對。他表示，Cain 可能會幫助川普實現降息的計畫，而損害貨幣政策的獨立性。

Romney 表示，他希望看到被提名人首先是個經濟學家，而不是支持者，Fed 必須是個無黨派的機構。

Romney 之外，Cory Gardner、Lisa Murkowski 及 Kevin Cramer 也表明，他們不會支持這個提名人選。

目前 Fed 7 個理事席位還剩兩個空缺，每位理事任期 14 年，在任期間是 FOMC 貨幣決策會議的固定投票委員，最新的兩個理事空缺可以分別任職到 2024 年 1 月和 2030 年 1 月。