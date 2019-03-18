高盛、大摩皆看好 歐元區經濟可望觸底反彈

根據《彭博社》報導，投行高盛及摩根士丹利皆認為，由於中國經濟出現回穩跡象，歐元區經濟將連帶受惠，相關趨勢顯示，歐洲經濟可望觸底反彈。

以 Jari Stehn 為首的高盛經濟學家團隊，在最新報告中寫道，已有跡象顯示，最壞的情況已經過去，相較於去年的重大下行因素，近期的經濟數據表現，普遍優於預期。

高盛報告研判，歐元區經濟成長率，應可於 2019 下半年，從當前的 1% 左右，穩定攀升至 1.4%，雖然不是強勁成長，但包括財政政策、薪資水平提升，以及較低的油價，都是可以期待的。

摩根士丹利歐股策略師 Graham Secker 表示，德國汽車產業困境、法國「黃背心」運動等不利經濟發展的特殊狀況，都開始消退；此外，法國消費者信心，也有所回升。

Secker 說，2018 年歐洲經濟成長趨緩的主因之一，在於「中國製造」，有鑑於歐洲出口高度依賴中國市場，一旦中國經濟表現不佳，歐洲也難逃影響，「但我們認為，這種悲觀情緒過頭了。」

台北時間週一 (18 日) 晚間 7 點 12 分，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.11%，德國 DAX 指數下跌 0.17%，法國 CAC 40 指數上漲 0.07%，英國 FTSE 指數上漲 0.61%。