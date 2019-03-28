歐洲央行Villeroy表示若歐元區經濟形勢惡化 ECB已做好準備

歐洲央行管理委員會成員 Francois Villeroy de Galhau 表示，央行希望經濟形勢能夠在 2019 年改善，但如果情況惡化，仍有用來應對的必要工具。

同時擔任法國央行行長的 Villeroy 表示，歐元區經濟放緩，但並非衰退，並將之歸咎於貿易緊張和對中國經濟成長的擔憂。

經濟前景趨於黯淡已經迫使央行承諾向歐元區的銀行提供新一輪貸款。歐洲央行總裁德拉吉周三早些時候表示，即使歐洲央行有信心經濟成長最終會恢復速度，寬鬆政策仍是必要的。

Villeroy 在日內瓦的一次演講中稱，「我們將繼續密切關注經濟形勢，毫無疑問，我們擁有足夠強大的工具和騰挪空間，足以根據需要採取行動」。

銀行業聯盟

儘管如此，這位法國央行行長還對只依靠歐洲央行來維持歐元區經濟的能力持謹慎態度，並表示需要加強銀行業聯盟，並解除創建泛歐銀行的「政治和監管」障礙。

Villeroy 說，「貨幣政策，如果它是唯一的共享工具，在經濟衰退的情況下可能存在過於依賴的風險」。

Villeroy 還參與了關於現代貨幣理論的辯論，將其描述為「誘人而虛偽的言語」。

「不幸的是，歷史一再表明，那些想要將債務貨幣化的國家都經歷了非常痛苦的經濟時期，」Villeroy 說。