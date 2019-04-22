川普放話5G競賽一定要贏 專家：但美國卻乏明確戰略

美國總統川普上週放話，稱美國一定要在 5G 競賽中獲勝，他不容許任何國家，在該產業發展上，贏過美國；然而，專家認為，除了不斷打壓中國電信設備製造商華為外，美國仍欠缺明確的 5G 戰略。

美國於 4 月 12 日宣布，將於 12 月 10 日拍賣 3 個 5G 頻段，加速布署 5G 網路；當時川普強調，絕不容許未來有任何國家，在 5G 展業發展上，勝過美國，「我們不能讓這種事發生」。

川普表示，5G 是他的施政優先項目，在網路科技領域，美國企業必須領導世界，並使 5G 網路獲得安全上的保障，使之能夠防備「敵人」。

前英國情報官員、國際戰略研究所高級顧問 Nigel Inkster 在接受 CNBC 採訪時說，美國缺乏明確的 5G 戰略，就目前情況來看，美國只是把來自中國、華為的挑戰，形塑成間諜議題罷了。

美國以通訊安全為由，多次呼籲盟國，禁用華為設備；美國國務院主管網路安全事務官員 Rob Strayer ，今年 2 月於「世界通訊大會」(MWC) 表示，華為的 5G 設備，恐使美國及其盟國，面臨「中國間諜風險」，「華為在玩兩面手法搞欺騙」

英國白金漢大學安全和情報研究中心主任 Anthony Glees 強調，中國具備讓 5G「武器化」的能力，「他們會尋求影響力的最大化，並鞏固其全球地位與權力。」