〈房產〉八德躍居桃園房市交易熱區 太電標售原廠區底價27億元成焦點

台達電 (2308-TW)、仁寶 (2324-TW) 等企業在桃園積極投資，在全台六都中，桃園市近 5 年人口增加約 17 萬人，人數成長力道強勁，房仲業統計，桃園購屋熱度排行前三的行政區，依序為桃園區、中壢區及八德區，而近期底價 27 億元公開標售的太電八德原廠區，也成市場一大焦點。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，中壢、桃園區為桃園市人口最多的兩個行政區，同時也是發展較成熟地區，不論生活機能或交通都很方便，而八德區為桃園市人口密度第 2 高的行政區，近期重劃區的開發吸引許多建商在此推案。

桃園市八德區早期以大湳商圈作為主要消費的集散地，近期也有影城的進駐，使生活機能更為完善。此外，八德區也有多項重大建設陸續進行中，包含擴大八德都市計畫的重劃區、中央大學預定地以及捷運綠線等，無一不是吸引人口進駐的拉力。永慶不動產八德大潤發加盟店店長李福新表示，八德區房市交易熱區分為兩塊，其一為大湳商圈周遭，以良好的生活機能以及鄰近交流道為優勢，吸引許多新北市的民眾於此購屋，該區以 10 年以上的中古屋為熱門交易標的，其次為八德擴大重劃區，近年來重劃區的開發，建設陸續到位，且預計開通大鶯豐德交流道，使其成為新興交易熱區，即便生活機能相對較差，但新成屋的價格與大湳商圈的中古屋相當，成為小資族的購屋熱點。

桃園區為全台人口次多的行政區，僅低於新北市的板橋區，同時也是桃園市較早期發展的區域，其境內連接國道 1 號及國道 2 號交流道，並有桃園火車站作為聯外大眾運輸交通工具，且鄰近台灣門戶桃園國際機場。此外，捷運綠線也正在施工中，未來發展值得期待。永慶不動產桃園藝文寶慶加盟店店長游智凱表示，桃園區內的國道 1 號及國道 2 號交流道，對於在雙北市就業的民眾通勤往來相當方便，且房價較雙北市低廉，在交通以及房價的取捨下，吸引許多年輕族群及首購族選擇前來購屋居住。購屋的民眾大多為於台北就業的「北客」，其主要以具備物業管理及公共設施且屋齡 10 年以內的電梯大樓為購買標的。

台慶不動產中壢環北捷運加盟店店長許玉樹表示，中壢區房市主要分為兩個區塊，分別為青埔地區及中壢火車站周遭，青埔地區近年來積極推動交通建設，且有國泰商務城、八景島水族館以及美術館等建設進駐，活絡當地的房地產市場。而中壢火車站周遭鄰近國道一號，交通相當便利，且有站前 SOGO 商圈提供生活機能，此外，中壢及平鎮工業區也吸引許多外來人口於此就業，使中壢人口紅利持續上升。