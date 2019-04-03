富旺取得東聯光訊玻璃桃園工業用資產8個月後 將尋求脫手

興櫃廠東聯光訊玻璃 (1814-TW) 去年 7 月底以 9.22 億元價格處分桃園南崁工業廠房及土地，由富旺國際 (6129-TW) 標下，近期富旺國際又尋求轉手，並委託富信全球置產進行公開標售，預計 5 月 9 日開標。

富信全球置產公司今 (3) 日指出，此桃園南崁土地及廠房資產業主，目前仍為富旺國際。也代表富旺取得該資產後 8 個月，尋求再度釋出。

富旺此求售資產，土地面積 4189.02 坪，廠房面積 2856.52 坪，臨近 COSTCO 賣場及台茂購物中心，土地使用分區為乙種工業區，建蔽率及容積率分別為 60% 及 210%。

富旺國際除住宅開發案，也擅長工業區土地開發與銷售，富旺 2018 年營收 23.81 億元，創 8 年新高，今 (18) 日董事會通過去年財報，稅後純益 1.09 億元，每股純益為 0.71 元，同時，擬對去年股利配發每股約 0.639 元股息。

富旺國際將在 5 月 10 日召開股東會，5 月 9 日此案則將開標。今年富旺股東會中並將進行董監改選。

富旺國際去年財報營收 23.81 億元，毛利率 23.08%，年減 5.68 個百分點，稅後純益為 1.09 億元，年減 15.05%，每股純益為 0.71 元，董事會擬配發每股 0.639 元現金股利，盈餘配發率達到 9 成。