〈418強震〉住宅安全有檢查兩大重點 買賣屋齡及地質土壤也有得查詢

花蓮在今 (18) 日午後發生芮氏規模 6.1 地震，台北市震度 4 級，傳出不少建築物傾斜的消息，氣象專家並指出，通常主震之後會有不少餘震，民眾應提高警覺，買房前除了一定要向仲介業者確認屋齡屋況外，現居住戶也要隨時留意房屋的變化，對於房屋所在地的地質土壤有所疑慮，也可以到中央地質調查所網站進行查詢。

品嘉建設關係企業董事長兼土木工程技師胡偉良則提醒，從整棟建物外觀、樑柱兩大重點加以檢查，同時，住在 10 層樓以上的大樓，也可以查看電梯旁邊的剪力牆，是否出現 X 形或連續性開裂，若牆面有近似 45 度一道、多道裂縫或交叉裂縫，在安全上也是堪虞的，必須盡速補強。

胡偉良舉這次台北市長安東路二段的傾斜大樓說明，兩棟大樓的底部還維持正常的間距約 60 公分，但是 9 層樓的頂部卻巳因傾斜而倚靠在隔壁大樓的外牆上，顯示 9 層樓的房子已經出現嚴重的傾斜，並且已達危險的程度（已達大樓高度 27 公尺的 1/40，即 65 公分以上的傾斜。

胡偉良更提醒，若大樓已出現傾斜，而 1 樓又是開放空間或挑高挑空大樓，或 1 樓原為老舊住宅被改變成超商、餐廳或大賣場的建築物就要更加注意。

中信房屋副總經理張世宗指出，政府已將建築物耐震設計及規範納入建築法規當中，一般新建大樓建物除了將制震系統納入之外，也會藉由樑柱與鋼筋的規劃設計強化建物本身結構，即使不幸發生災損，也能維持建物基礎完整，讓住戶有時間離開現場，購屋時可向建商洽詢相關資訊。

至於傳統的華廈或公寓大樓，民眾可在看屋時利用彈珠或小圓球，觀察這些小物在地板的滑動情況來研判建物是否有傾斜的現象，此外房仲業者出具的房屋現況說明書消費者一定要看仔細，如果有耐震疑慮的問題，千萬要向業者詢問清楚。

張世宗表示，使用年代較久的磚造或加強磚造等老舊建物，雖不一定因地震造成危害，但住戶也能透過觀察來保障自己的人身財產安全，例如，如果發現樑柱有裂縫大於 0.2 公分以上的嚴重龜裂時，恐有結構上的危險，一定要儘速請土木技師進行檢測。

此外，如果由於發生地震，土壤結構也可能會發生變化，對於地基結構設計不良的房屋也可能會造成損害，民眾可先利用「經濟部中央地質調查土壤液化潛勢查詢系統」察看所在區域的地質狀況，並佐以建築物當初是否有抗土壤液化的設計以研判是否有居住危險。

民眾如果擔心地震災損不堪負荷，也可參考產險業者提供的地震險，並依自身需求挑選不同級距的險種與附加險，讓自己多一分保障也多一分安心。