〈房產〉太電桃園八德區土地標售案底價27億元 5/28開標

太平洋電線電纜公司標售位於桃園八德區的 8799 坪土地，今 (15) 日正式公告，此標案底價 27 億元，和大同 (2371-TW) 第 1 季完成標售資產獲 121 億元入袋相同，太電此桃園土地公開標售案，委由仲量聯行公開標售，標案將在 5 月 28 日開標。

太電擬標售桃園八德區土地總面積約 8799 坪，基地正臨 15 米永豐路，步行 5 分鐘即達未來台鐵地下化新設站體永豐站，車行 8 分鐘上國道二號南桃園交流道，南北往來便捷。

仲量聯行指出，太電此擬標售土地，位於永豐站生活圈內，區內設有桃園醫院、永豐高中與新興高中；鄰近生活機能的部分則有愛買、內壢火車站與家樂福商圈。未來台鐵地下化完工後，除與台鐵永豐站僅 400 公尺距離外，更受惠於地面平交道的消弭，擴大暢通交通便利性，區域商圈將更快速發展。

仲量聯行指出，太電擬標售此土地，正辦理乙種工業區變更為第二種住宅區作業，目前變更已進行至最終階段，僅尚未完成都市計畫變更公告。視投資人需求，可選擇變更為住宅區興建住宅，或是維持原工業區使用開發大規模廠辦，規劃彈性相當高。

太電委由仲量聯行公開標售的桃園八德土地資產。(圖：仲量聯行提供)

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，在美中貿易戰升溫下，台商大舉回流積極購地設廠。據仲量聯行觀察去年工業不動產交易資訊，桃園市是全台灣工業不動產交易數量與交易金額最高的城市，交易數量與金額皆比次高之城市多出近兩倍。在台商回流申請案中，桃園是台商投資首選，在在顯示廠商與投資人對桃園工業土地的需求和渴望。