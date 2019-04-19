〈區塊鏈大應用〉福斯汽車加入IBM供應鏈區塊鏈計畫 以追蹤電動車鋰電池原料

據報導，世界最大的三家汽車製造商之一福斯汽車 (Volkswagen) 正在加入一項區塊鏈平台計劃，以追蹤並確保該公司電動車的鋰電池原料鈷礦的來源。

這項供應鏈解決方案將建立在基於雲端運算的 IBM Blockchain 平台上，並由 Linux Foundation 的 Hyperledger Fabric 所支持。該平台旨在確保大型公司能夠實時地追踪和記錄整個供應鏈中的礦物。此外，該項區塊鏈技術也補足了當前的評估和審核程序，並支持經濟合作與發展組織 (OECD) 所制定的負責任的採購標準，使所有礦產能永久記錄在平台上並且合規。

福斯汽車表示，在傳統上，從礦場、冶煉廠和到終端消費品牌，必須依靠第三方來進行審核和費時費力的人工流程來建立流程系統並遵守廣泛的產業標準。透過這個區塊鏈平台，福斯汽車期望能夠提高全球礦產供應鏈的效率、可持續性和透明度。

在汽車和智慧型手機中，鈷已逐漸成為消費產品中重要的組成部分。不過，據 IBM 表示，全球有三分之二的鈷礦產自剛果民主共和國，在當地估計有 200 萬礦工面臨人權的問題。據報導，某些當地的鈷礦廠使用童工、並且由叛亂軍所控制。因此，這項區塊鏈平台也有助於確保使用中的鈷礦並非來自於衝突礦物。

另一方面，LG 化學和福特汽車也加入了 IBM Blockchain 區塊鏈供應鏈追蹤平台。IBM 在未來也計畫將這項區塊鏈平台計畫擴大到包括航空航天、消費電子和採礦等產業。