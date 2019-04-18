〈區塊鏈大應用〉Telegram聯手德國金融機構Wirecard 開發數位金融產品

據報導，全球擁有超過 2 億用戶的 Telegram 的區塊鏈平台 Telegram Open Network(TON) 已經與德國金融服務機構 Wirecard 達成合作協議，將共同開發新的數位金融產品。

Telegram 最初於 2017 年進行 ICO 籌集了數億美元的資金，推出了自己的區塊鏈平台 Telegram Open Network(TON)，及加密貨幣「Gram」，期待建立完整的區塊鏈生態系統。如今，已經進入到 beta 測試的階段，該公司與 Wirecard 合作開發新型態的數位金融產品來擴展產品的開發，顯示該項區塊鏈系統正取得長足的進展。

Telegram 區塊鏈實驗室 TON Labs 高管 Alexander Filatov 表示：「 我們很高興與世界上最具活力和創新的金融技術公司合作，合作為市場帶來新一代的金融科技解決方案。」

「他們 (TON Labs) 在高度可擴展的技術和去中心化解決方案方面擁有的豐富經驗，Telegram 通訊軟體也在全球範圍內成長快速，皆有助於這項計劃的成功。」Wirecard 集團業務發展執行副總裁 Georg von Waldenfels 表示。

目前，兩家公司將合作創建的具體產品細節尚未公佈。不過 Wirecard 表示，隨著計劃的展開，詳細資訊將會隨之公佈。

數位金融產品已成為加密產業最受歡迎的產品之一。由於金融業對加密領域的投資積極且快速，龐大的機構能為該領域投入大量的資金，也更有能力產生豐厚的獲利。在未來，預期將有更多這類的合作夥伴關係和更多相關的數為金融服務發展。