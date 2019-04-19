秘銀宣布加入幣安鏈 強化交易安全與簡便性

秘銀今 (19) 日宣布，正式參與幣安鏈項目方，在移轉到幣安鏈的過程中，秘銀幣持有者可享有建立在幣安鏈上的幣安去中心化交易所 (DEX) 高速、安全及簡便易用的特點，並可全權掌控個人資產的自由度。

幣安鏈（Binance Chain）是由幣安及幣安社區開發的點對點分布式區塊鏈系統，幣安 DEX 是基於幣安鏈（Binance Chain）構建的原生去中心化交易平台。其網絡由去中心化節點組成。

秘銀表示，自公開發行以來一直致力於擴展、安全性及使用便利性，並藉由擴展生態系與合作聯盟的方式，提高秘銀幣流通性，目前合作領域跨足娛樂生活、餐飲、服飾等，藉此擴大加密貨幣生態系。

秘銀表示，在秘銀幣移轉到幣安鏈的過程中，儲值與提領將會暫停 12 小時，交易正常進行；移轉過程中存放在幣安交易所的 ERC20 秘銀幣會轉為幣安鏈的 BEP2。

而當移轉完成後，幣安的用戶們將能提領秘銀幣到 BEP2 的錢包，並於幣安去中心化交易所 (DEX) 進行交易，存放於用戶自行保管私鑰錢包中的 ERC20 秘銀幣或是存放於其他交易所的秘銀幣則不受影響。



秘銀表示，加入幣安首個去中心化交易所 (DEX) 的計畫後，不僅提供雙方用戶管理個人數位資產的高度自由，更將透過與幣安結盟提供用戶更廣泛的流通渠道。