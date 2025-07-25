〈財報〉福斯汽車第二季獲利暴跌29% 美國關稅衝擊顯現

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-25 14:40

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德國福斯汽車 (Volkswagen) 集團周五 (25 日) 下調了全年業績預期，並公布第二季利潤大幅下滑，因這家汽車巨頭正努力應對美國關稅帶來的衝擊。

福斯汽車第二季獲利暴跌29% 美國關稅衝擊顯現(圖:shutterstock)

此外，公司重組成本，以及低利潤電動車款銷售增加等多重因素，也對經營帶來考驗。

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主要財務數據概覽

• 營業利潤：第二季營業利潤為 38.3 億歐元，年率大幅下降 29%(去年同期 54 億歐元)，低於分析師預期的 39.4 億歐元。

• 銷售收入：第二季銷售收入為 808 億歐元，同樣未達分析師預期的 822 億歐元。

營業利潤下滑的主要因素包括：

• 美國進口關稅：公司評估，美國對車輛及零件徵收的 27.5% 關稅，對其財報造成約 13 億歐元的衝擊。

• 重組成本：為推動重大改革，公司正進行大規模重組，目標至本世紀末裁減逾 3.5 萬個職位。

• 低利潤電動車銷售增加：雖然純電動車交付量大增，但其較低利潤率影響了整體獲利。

市場表現與展望

受此影響，福斯汽車因此下修全年財測。集團營業銷售回報率預計將介於 4.0% 至 5.0%(原預期 5.5% 至 6.5%)。全年銷售收入也預計將與去年持平 (原預期可增長高達 5%)。

公司強調，若 27.5% 的美國進口關稅持續適用，財報將落在預測區間低端，貿易政策不確定性仍高。

財報成績公布之際，歐洲汽車製造商正努力應對一系列行業挑戰，包括來自中國汽車品牌的激烈競爭以及美國總統川普徵收的 25% 的進口關稅。