衰退風險已降低 高盛：美國Q2經濟相當好

高盛 (GS-US) 執行長 David Solomon 今 (17) 日表示，美國經濟陷入衰退的可能性，已有所下降，雖然首季表現不佳，但第 2 季「相當好」。

今年以來 (截至週二收盤)，道瓊工業指數累計上漲 13%，標普 500 指數上漲約 15%。Solomon 在接受 CNBC 採訪時指出，他尚未看見任何數據或跡象，顯示美國經濟陷入衰退的風險，正在增加。

今年以來，道瓊工業指數累計上漲 13%。(圖：翻攝自 Investing.com)

Solomon 曾於今年 1 月預估，美國經濟步入衰退的機率為 50%；如今，他認為，該風險已有所下降，「美國經濟正在好轉」。

Solomon 強調，全球經濟成長放緩，2018 年底，美國經濟亦呈現趨緩，2019 年首季，表現也不好，但「第 2 季相當好」。

高盛於本週一公布首季財報，營收 88.1 億美元，年減 13%，低於 Refinitiv 分析師預期；但淨利 22.5 億美元，每股純益 (EPS)5.71 美元，則優於預期 (4.89 美元)。

首季股票銷售和交易業務營收為 17.7 億美元，年減 24%，低於預期 (18.3 億美元)；首季固定收益、外匯及大宗商品業務 (FICC) 營收為 18.4 億美元，年減 11%，但優於預期 (17.8 億美元)。

Solomon 說，雖然 FICC 營收衰退，但他不認為該業務發生問題，高盛在 FICC 的表現，仍屬前段班。