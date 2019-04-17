〈財報〉雖受波音737 Max停飛拖累 聯航獲利仍超標

聯合航空的母公司聯合大陸控股公司 (UAL-US) 週二 (16 日) 公布第 1 季財報獲利超過華爾街的預期，但營收卻低於預期，因為該航空公司正在努力應對波音公司 (BA-US) 737 Max 客機的長期停飛問題。

聯航第 1 季調整後每股獲利 1.15 美元，高於預期的 95 美分。營收 95.9 億美元，較上年同期的 90.3 億美元成長 6.2%，但低於預期的 96.1 億美元。

該航空公司機隊中擁有 14 架波音公司的 737 Max 客機，目前已宣布停飛該款機型直至 7 月初。波音公司近日一直急於解決造成最近發生兩起空難事故的軟體問題。

聯航股價在週二盤後交易時間上漲 2.9%。該公司也是美國航空股中第一家發布財報的企業。

在未經調整的基礎上，該公司獲利較去年同季的 1.45 億美元或每股 51 美分翻了一倍多，達到 2.92 億美元或每股 1.09 美元。

航空業財的關鍵產業指標，每飛行一英里的乘客營收比去年同期成長 1.1%，低於分析師預測的 1.5%。

聯航重申其 2019 年每股 10 美元至 12 美元的全年獲利預期，並預計 2020 年每股獲利經調整將在 11 美元至 13 美元之間。

聯航訂美東時週三 (17 日) 上午 10 點 30 分與分析師召開電話會議。