經濟不確定性仍在 專家看好金價年底前挑戰1400美元

全球經濟前景，面臨諸多不確定性，加上美國聯準會 (Fed) 採取鴿派立場，今年可能不會升息；專家估計，黃金價格可望於年底前，挑戰 1400 美元。

金融服務公司 INTL FCStone 駐新加坡貴金屬主管 Martin Huxley，在接受 CNBC 採訪時表示，金價於 1217 至 1330 美元之間擺盪，不過，這個狀況可能會有所改變。

Fed 上月利率決策顯示，將維持聯邦資金利率區間於 2.25% 至 2.5% 不變，且從利率點狀圖可看出，多數官員預期，2019 年不會升息。

Huxley 說，Fed 今年可能不會升息，有助帶動金價走揚，「我們估計，金價會在下半年走高，並於年底前挑戰 1400 美元。」

此外，Huxley 也認為，美中貿易爭端，使全球經濟前景，面臨許多不確定性，避險需求將因此增加，有利金價表現。

Huxley 亦稱，除美中貿易戰外，美國與歐盟之間的貿易摩擦，以及明年登場的美國總統大選，都是投資人必須注意的議題。

渣打銀行貴金屬業務主管 Suki Cooper 也曾於 1 月底預估，金價將在下半年走高，並於年底前，逼近 1400 美元。

台北時間週二 (16 日) 下午 2 點 31 分，Investing.com 報價顯示，黃金現貨下跌 0.25%，至 1284.74 美元；黃金期貨下跌 0.31%，至 1287.35 美元。