〈財報〉Q1營收、獲利勝預期 摩根士丹利盤前股價漲逾2%

摩根士丹利 (MS-US)今 (17) 日公布 2019 年第 1 季財報，營收、獲利，皆優於市場預期；受此消息激勵，摩根士丹利盤前股價漲逾 2%。

台北時間週三晚間 8 點 19 分，Investing.com 報價顯示，摩根士丹利盤前股價 上漲 2.30%，至 48.10 美元；週二，摩根士丹利股價收漲 2.04 %，至 47.02 美元。

摩根士丹利盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

今年以來，摩根士丹利股價累計上漲 18%，標普 500 指數則上漲約 15%。

關鍵數據

摩根士丹利首季營收為 103 億美元，年減 7%，但優於 Refinitiv 分析師預期 (99.4 億美元)；淨利為 24 億美元，每股純益(EPS) 為 1.39 美元，亦優於預期(1.17 美元)。

機構證券業務營收為 52 億美元，優於預期 (51 億美元)；其中，投行業務營收為 12 億美元，遜於預期 (14 億美元)；股票交易業務營收為 20 億美元，遜於預期 (21 億美元)；固定收益營收為 17 億美元，勝預期 (15 億美元)。

財富管理業務營收為 44 億美元，優於預期 (41 億美元)；投資管理業務營收為 8.04 億美元，勝預期 (7.22 億美元)。

摩根士丹利首季營收為 103 億美元。(圖：翻攝自摩根士丹利財報)

公司看法

摩根士丹利執行長 James Gorman 表示，雖然去年第 4 季市場動盪，今年以來，經濟成長仍顯緩慢，但摩根士丹利的收益表現，仍屬穩健。

Gorman 指出，儘管全球經濟環境風險尚存，但市場正逐漸恢復，摩根士丹利已做好為客戶服務的準備，並將投資自家業務。