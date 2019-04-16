成長動能將趨緩 摩根大通：年底前亞股難再大漲

摩根大通今 (16) 日指出，亞州股市已為投資人，創造了今年內可獲得的大部分回報，年底前難再大漲。

今年以來，MSCI 亞太指數 (不含日本) 累計上漲逾 13%，但摩根大通亞股策略師 Mixo Das 在接受 CNBC 採訪時表示，亞股成長動能將有所趨緩，「自 3 月第 2 週以來，我們就抱持審慎態度。」

今年以來，MSCI 亞太指數 (不含日本) 表現亮眼。(圖：翻攝自 Investing.com)

Das 預估，到 2019 年底前，亞股僅能持平，頂多維持低個位數成長，「投資情緒已過熱」。

Das 指出，中國或其他亞洲國家股市，所創造的收益，已落後美股，之後亞股恐面臨一段艱難、不穩定的過程。

不過，Das 的看法，似乎與多數分析師，有些許落差。今年以來，陸股表現亮眼，上證綜指累計漲逾 27%、深證成指漲逾 35%。

LGT 銀行駐香港首席投資策略師 Stefan Hofer 預期，陸股可望再漲 15%；瑞銀財富管理亞太股票主管 Hartmut Issel 則稱，未來幾個月，陸股漲幅難再擴大。

國際貨幣基金 (IMF) 上週將 2019 年全球經濟成長下修至 3.3%，為半年內第 3 度下調經濟展望，不僅低於 1 月的預測值 (3.5%)，更創 2009 年以來最低水準；但在此同時，IMF 上修中國經濟成長 0.1 個百分點，至 6.3%。