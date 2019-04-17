FAA：波音737 Max軟體更新「適合操作」 無需模擬器培訓

鉅亨網新聞中心 2019年4月17號11點20分

美國聯邦航空管理局 (FAA) 週二 (16 日) 公布對 737 Max 軟體更新的初步審查，稱其「適合操作」，FAA 委員會的報告草案建議，波音 (BA-US) 應為機師重新培訓，但不需要額外的模擬器飛行培訓。

由於半年內兩度墜機空難，全球已有 300 多架波音 737 MAX 停飛，波音在過去一段時間進行軟體更新，以防止錯誤的數據觸發稱為 MCAS 的防失速系統。

FAA 飛行標準化委員會的這份報告，是 737 Max 系列飛機復航重要的第一步。報告發布在 FAA 網站上，公眾在 4 月 30 日前可以就此發表評論。

報告指出，應加強 MCAS 防失速系統的訓練，但不需要進行模擬器訓練。模擬器訓練成本昂貴，還可能會使飛機復航過程變得更複雜。

FAA 報告結果出爐後，波音股價一度攀升 2.5%，最終收漲 1.7%。

波音股價

波音表示，已經使用修復軟體完成了 96 次飛行，總時數超過 159 小時。

在軟體修復期間，波音不但自 3 月中停飛，也停止飛機的交付，並將 Max 產量削減了 20%。富國銀行週二表示，波音在 Max 遭遇的問題，將使第 2 季 GDP 成長率減少 0.2%。

儘管股票反彈，但 Institutional Shareholder Services(ISS) 和 Glass Lewis 週二告知投資人，支持股東投票通過，分拆主席兼任執行長的角色。

ISS 表示，波音 737 MAX 安全問題的長期影響，仍存在重大的不確定性，因此有必要成立獨立董事主席，以監督發展，重新獲取監管機構、客戶及其他主要利益相關人士的信心。

FAA 發言人表示，一旦波音公司正式向提交軟體更新和培訓計畫，還會需要進一步審查核准，波音預計最快月底才會提出。