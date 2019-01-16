〈財報〉美聯航報佳音 獲利大超華爾街預期

美國聯合航空 (UAL-US) 週二 (15 日) 公布的第四季度利潤輕鬆的超越了華爾街的預期，股價走高。美國第 3 大航空公司的聯航表示，在一系列公共關係災難後，重新贏回了客戶。

聯航股價趨勢圖

聯航股價週二收盤上漲 1.61%，盤後再漲 5.91% 來到 86.00 美元。聯航宣布，其每英里飛行營收也增長了 5%，這是一項備受關注的航空業衡量指標。

週二早些時候，競爭對手達美航空 (DAL-US) 也報告其財報，而聯航的成績為預測的高端水位，成長也高於達美。

總部位於芝加哥的聯航將其營收增長歸功於去年 1 月推出的一項戰略，即通過其 7 個主要樞紐增加航班及更多連接選項來擴展其國內網路，特別是芝加哥、丹佛、和休士頓。這也使其國內營收成長 12%。

最新一季財報數據顯示：

營收達 104.9 億美元，高於分析師預估的 103.4 億美元。

調整後每股純益 EPS 收益從一年前的 1.99 美元上升至 2.41 美元，超過分析師平均預期的 2.04 美元。

淨收入為 4.62 億美元，或每股 1.70 美元。去年同期為 5.79 億美元，即每股 1.98 美元。因油價成本較去年同期高了 27%。

展望 2019 年，聯航表示，預計每股調整後純益為 10.00 美元至 12.00 美元之間。

美國聯合航空表示，計劃明年將其飛行網路再增加 4% 至 6%，並表示已經訂購了 4 架波音 777-300ER 飛機和 24 架 737 MAX 飛機。

然而，航空公司將新飛機引入其機隊的能力受到美國政府部分停工的阻礙，延遲了新飛機商業飛行的聯邦認證。

聯航表示，預計第一季度的單位營收增長範圍將在持平至上漲 3% 以內。