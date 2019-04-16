明安看好高爾夫產業發展 股價創波段新高

受惠於客戶原計畫在去年底出貨的訂單，遞延至今年元月出貨，帶動明安 (8938) 今年首季營收達 34.81 億元，年增 27.89%。明安認為，高爾夫球產業未來發展仍不悲觀，主要原因是每年平均打球人口維持 4.6 億人，且高爾夫朝向平民化發展，初學者人次逐年成長。第二季進入傳統淡季，法人關注高爾夫球桿新品是否挹注營收。另外，明安越南廠已於日前動土，預計明年投產。今日開高走高，股價創下波段新高。由於下方的 5 日、10 日及 20 日等短天期均線呈多頭排列，並持續向上揚升，短線對於多方有利。下檔先以 40 元附近為支撐，較大壓力在 50 元左右。

