明安越南同奈廠擴建案昨日正式動工 明年中貢獻新產能

複合材料及高爾夫球桿頭廠明安 (8938-TW) 去年稅後純益 5.69 億元，創 9 年來新高，年增 28.58%，每股純益 4.2 元，明安在高雄投資研發中心及對越南廠進行擴廠，可望挹注後續成長動能。同時，明安董事長鄭錫潛今 (10) 日指出，明安投資 1 億元的越南同奈廠擴廠案，已在昨日正式動土。

明安今天下午參加 OTC 業績發表會並指出，明安越南同奈廠在昨日動土，估計今年 10、11 月可完成結構，將在 2020 年的第 2 季或第 3 季投產。

明安運動休閒用品事業部總經理周益男表示，就明安的營收結構來看，15-20% 的產品應用在於複合材料，80 % 營收來自高爾夫球具及高爾夫小白球，明安集團有一半以上營業額來自美國主力品牌，未來成長依然可期。

明安生產基地主要位於高雄小港，越南與大陸東莞，合計年產能 1200 萬顆。高雄小港主要生產鈦鑄造球頭，年產能 100 萬顆；越南主要生產木桿頭與鐵桿頭，年產能 300-400 萬顆；陸東莞主要生產木桿頭與鐵桿頭，年產能 700-800 萬顆。

明安近年持續擴大其越南同奈廠出貨量，2018 年明安大陸與越南生產比重約 7:3，越南新廠投產後，將會持續降低大陸生產比重。

明安在複合材料的發展方面，最為法人所重視的是明安在去年名列美國蘋果公司前 200 大供應商，而目前明安仍持續對此一客戶出貨中。周益男指出，明安集團具備金屬、複合材料等多種材料研發與製造經驗，未來朝向多元化配使用，為客戶提供不同需求的解決方案，5G 時代來臨，再加上 3C 品牌對環保的要求，筆記型電腦機殼也開始尋找可符合 5G 通訊需求和具環保要求的材料及對應的製程對於明安的複合材料應用有利。同時，可攜式裝置對於複合材料的需求也明顯在提高之中。

明安國際去年營收為 111.15 億元，創 6 年來新高，毛利率 14.41%，年減 0.65 個百分點，稅後純益 5.69 億元，創 9 年來新高，年增 28.58%，每股純益為 4.2 元。

明安國際除高爾夫球頭鍛造事業，業務涵蓋複合材料，明安目前正擴充越南廠的產能，第 1 季也是其產業的旺季。明安第 1 季的營收為 34.81 億元，年增率為 27.98%。