統一超每秒賣出6.3個麵包 業績年增3% 即日再推四國麵包搶市

看好台灣烘焙市場不斷成長，每年產值高達 600 億元！統一超 (2912)7-ELEVEN 觀察到，國人喜愛的麵包口味為「台日傳統」及「歐風精緻」兩大主力類型，看好市場發展及滿足消費者多元化口味需求，即日起全新推出 10 種台灣、日本、丹麥及義大利四個國家的代表性麵包新品，更將製程、口味及食材全面升級，以「金磚四國」之姿搶占麵包新市場，搭配「烘焙複合概念店」積極布局，搶攻麵包新藍海商機。7-ELEVEN 表示，麵包業績每年以 2~3% 穩健成長，去年賣出超過 2 億個麵包及三明治，相當於每一秒就賣出 6.3 個，平均每位國人一年到 7-ELEVEN 共買過 8.7 個麵包，7-ELEVEN 烘焙結構為國內超商最完整的，涵蓋袋裝麵包、現烤直送麵包、三明治、Mister Donut 店中店等，加上全台超過 5,400 店的通路優勢，是全台最大的麵包銷售通路。



有趣的是，7-ELEVEN 觀察到，國人對於麵包口味的喜好南北大不同，像是南部人較偏愛傳統懷舊口味；北部人則偏好高價值、手作感的歐風麵包，而此次新推出的金磚四國系列麵包，便是看準商機，將南北民眾的喜好整合，推出不同國家的口味進階版，期望滿足國人對於麵包美味的需求。



此外，7-ELEVEN 去年結合集團 Know-How 推出的「烘焙複合概念店」，涵蓋包裝麵包、現烤直送麵包、冷藏甜點及 Mister Donut 店中店，品項數超過 120 種，目前已於雙北、桃園及高雄導入 14 間門市，也是複合店中展店速度最快的型態，成功帶動單店相關麵包業績較導入前成長 2 成以上。未來將持續開發更多不同口味的新品，及針對合適的商圈導入，如辦公型、幹道型等商圈，以滿足消費需求。