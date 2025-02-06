高爾夫Q1旺季沒有意外 明安1月營收17.44億元創1年新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-06 17:39
在品牌客戶端的庫存已經走到健康水位同時， 高爾夫球具代工大廠明安 (8938-TW)、復盛應用 (6670-TW) 及鉅明 (8928-TW) 走出淡季，在 2024 年第四季起營收都有明顯大幅回溫的走勢，明安今 (6) 日公布 2025 年 1 月營收 17.44 億元，創 1 年來新高，月增 7.37%，年減 1.46%。
明安總經理周益男指出，2025 年的首季的傳統旺季拉貨效應仍強，明安的第一季的營收也將維持強勢。
全球有高達 70% 高爾夫球桿代工生產是由華人掌握，而明安則爲 TaylorMade、Callaway 品牌代工廠，其中並爲 TaylorMade 最主要代工廠，在市場庫存回復健康水位並呈現復甦同時，對於高爾夫球桿代工廠在第四季及翌年首季的旺季出貨分布，周益男指出，目前看客戶端的庫存在 2024 年第二季到第三季的去化後，庫存水位趨於健康，客戶端下訂單及爲市場備貨的動作積極，估 2025 年第一季出貨趨旺的走勢，並沒有意外的狀況出現。
同時，就明安營運有 85-90% 來自高爾夫產品，其他 10-15% 則爲複合材料運用於汽車、3C 及鞋材運動產品，明安在 20024 年即前進東協的越南境內設廠，並在客戶端的積極支持之下，積極強化在越南投資建廠，目前在越南有三座工廠，第三廠也積極建置擴大之中。
就目前的明安營收比重分布來看，越南占 50%，中國大陸 30%，台灣占 20%，目前規劃來自越南的營收比重還會向上提高。同時，對於建置中的占地 2.8 萬平方公尺的明安越南三廠，仍有空地興建新廠房，將規劃在 2025 年第二季在高爾夫球具及小白球之外，加入目前由兩岸開發的複合材料生產。
明安目前股本 15.46 億元，2024 年前三季營收 98 億元，毛利率 15.3%，稅後純益 6.66 億元，每股純益 4.84 元。
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