欣技智慧製造模組Q3新單出貨 整合伺服器提供整體解決方案 助攻ASP

掌上型資料收集器品牌商欣技 (6160) 在既有的產品線之外跨足工業 4.0 與智慧零售設備市場，第三季交貨 EMS 龍頭大場 iPhone 生產線的智慧製造模組將重啟出貨動能；據悉其智慧製造模組將擴大至伺服器領域，可望擴大銷售單價。而以邦頎科技進軍智慧零售市場也顯現成果，近期專攻無人銷售機台市場的小型 KIOSK 已完成金流佈局，與 4 家國內收單銀行對接並已有國內餐飲示範案例，下半年可望展開貢獻。



欣技以其掌上型資料收集器多年耕耘的實力，切入工廠生產線的智慧製造模組市場，以推升生產線的效率，獲得 EMS 大廠青睞而採用。前年底到去年第一波出貨到第三季，共出貨逾 2 萬套，隨著時序邁入第二季，下半年手機新機生產旺季即將來臨，EMS 龍頭大廠也釋出新的設備採購訂單，欣技的智慧製造模組預計在第三季即可展開新一波交貨動能。



此外，有別於先前的以資料收集器為主的智慧製造模組，欣技進一步整合伺服器切入主機領域，透過資料收集器與伺服器的搭配，把生產線資訊傳送到伺服器做進一步的產線分析，以提供整體解決方案的模式因應客戶需求，並追求更大客源，也提升平均銷售價格 (ASP)。