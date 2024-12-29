〈明安展望〉小白球產能2025年第四季恢復年產能2000萬打水準

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-29 10:20

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明安 (8938-TW) 營運有 85-90% 來自高爾夫產品，其他 10-15% 則爲複合材料運用於汽車、3C 及鞋材運動產品，其中，在高爾夫小白球的生產方面，已在台灣 屏東之外在越南建置產能，明安預估到 2025 年第三季完成越南的小白球產第四條生產線，明年底恢復年產能 2000 萬打水準。

明安總經理周益男指出，明安在越南第三廠積極建置擴大之中，其中對於原有明揚的高爾夫小白球產品也已完成 2 條生產線建置，並在今年 7 月開始正式出貨給客戶，後續還要建置 2 生產線，第三生產線在 2025 年首季完工、第 4 條生產規劃明年第四季量產，這 4 條小白球生產線的全部完成，等於是補上明揚屏東一廠在事故後的產能。

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同時，台灣屏東明揚一廠已完全拆除，正進行規劃重建生產線，原本停擺的屏東第二廠區今年 6 月開始復工，目前滿載生產，目前二廠加上越南現有產能總和，已恢復至明揚原產能的 50%。

明安預估到 2025 年第三季完成越南的小白球產第四條生產線量之一後，明安 2025 年底恢復明揚事故前的年產能 2000 萬打小白球水準。