神盾(6462)、明安(8938)、晶電(2448)、台揚(2314)、先豐(5349)

神盾 (6462)：通過三星認證，可望取得獨家供應機會，預估第二季開始放量出貨，加上智慧型手機品牌大廠，將屏下式指紋辨識功能延伸至中階機種，指紋辨識 IC 需求大增，股價再度走揚，盤中一度衝上 288.5 元，續創波段新高。

明安 (8938)：去年稅後純益創下 9 年來新高，EPS 達 4.2 元，擬派息 2.2 元，現金殖利率約 5%，明安在高雄及越南廠同步擴廠，可望挹注成長動能，帶動股價開高走高，放量衝上 45.6 元，漲幅逾 8%。



晶電 (2448)：美商應用材料已下令停止對中國大陸最大 LED 晶片製造商三安光電供貨及提供服務，可望削弱大陸 LED 廠的競價衝擊，晶電等台廠因此受惠，股價再度勁揚，一度突破 29 元，挑戰前波高點反壓。



台揚 (2314)：搭上 5G 概念股的特快車，受惠主力寬頻衛星設備(VSAT) 及行動通訊相關應用需求看增，將推升營運表現，今年營運可望好轉，引發多頭搶進，早盤在多頭點火下，衝高挑戰 30 元關卡，再創波段新高。



先豐 (5349)：受惠 5G 通訊和車用電子兩大題材助攻，3 月營收月增 32.8%，年增約 13%，創下近 33 個月新高，看好車用板訂單穩定成長，毛利率提升，三大法人聯手買超，推升股價衝上 40 元關卡，量價齊揚表現。

