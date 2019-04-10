可成3月營收回溫月增逾1倍 創近4個月新高

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (10) 日公告 3 月合併營收 74.48 億元，受惠客戶拉貨動能強勁，營收月增 1.16 倍，創近 4 個月新高。從其公布的第 1 季自結數來看，營收 158.04 億元，季減 45.8％，年減 22.6%，為近 2 年低點，毛利率 25.3%，營益率 15.4％，雙率均寫下逾 11 年來新低，稅前盈餘 30.81 億元。若以目前股本來計算，每股稅前盈餘約 4 元。可成預期，第 2 季營收表現將會優於第 1 季。

可成 3 月合併營收 74.48 億元，月增 116.3％，年增 14.32%，創近 4 個月新高。今日也同步公布自結數，3 月單月毛利率 23.3%，營益率 15.7%，稅前盈餘 18.02 億元。若以目前股本來計算，3 月單月每股稅前盈餘約 2.34 元。

可成第 1 季合併營收 158.04 億元，季減 45.8％，年減 22.6%，為近 2 年低點。第 1 季單季毛利率 25.3%，失守 40% 與 30% 大關，季減 11.4 個百分點，年減 16.4 個百分點，營益率 15.4%，也跌破 30％與 20%，季減 11.8 個百分點，年減 17.2 個百分點，稅前盈餘 30.81 億元。若以目前股本來計算，第 1 季每股稅前盈餘約 4 元。

可成表示，由於 3 月客戶拉貨動能較為強勁，帶動營收出現明顯成長，預期第 2 季營收表現將會優於第 1 季，但將呈現先低後升的情況。

可成 1 月初時便曾指出，今年將延續去年第 4 季市況，整體營運將更具挑戰，實際需求能見度充滿高度不確定性與波動性，更保守看待今年景氣。且由於需求不確定性高，預期價格波動也將提高，並認為在產品價格有壓的情況下，獲利能力將低於過去幾年平均。

