可成去年每股賺36.31元 擬配息12元 殖利率逾5%

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (6) 日公告去年第 4 季與全年財報，第 4 季營運受到市場需求疲軟影響，稅後純益 69.2 億元，雖季增 5.44%，但年減 16.33%，每股純益 8.98 元；全年稅後純益 279.72 億元，年增 28.06%，每股純益 36.31 元，純益與 EPS 同創新高。可成董事會也通過每股擬配息 12 元，現金殖利率約 5.14%。

可成去年第 4 季合併營收 291.65 億元，季增 16.24%，年減 11.07%，毛利率 36.7%，季減 5.7 個百分點，年減 6.8 個百分點，營益率 27.2%，季減 5.8 個百分點，年減 9 個百分點；稅後純益 69.2 億元，季增 5.44%，年減 16.33%，每股純益 8.98 元。

可成去年全年營收 954.16 億元，年增 2.27%，毛利率 40.5%，年減 4.5 個百分點，營益率 31%，年減 4.8 個百分點；稅後純益 279.72 億元，年增 28.06%，每股純益 36.31 元，創新高。

可成去年合併營收、稅後純益與每股純益同步寫新猷。不過，去年第 4 季受到市場需求疲軟影響，11 月營運就步入淡季，導致第 4 季旺季不旺，營收與獲利表現均不如 2017 年同期。

可成董事會今日也通過每股擬配息 12 元，維持與 2017 年相當的現金股利，共將配發約 92.45 億元的現金股利，配息率為 33.05%，以今日收盤價 233.5 元計算，現金殖利率約 5.14%。