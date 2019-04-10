報稅季將至 家有幼兒等三大族群省稅超有感

報稅季將至，去年的稅制優化改革上路後，包括家有幼兒、高所得族群與企業主等三大族群將是最大受益族群，對於今年減稅幅度會特別有感。

四大扣除額調高，單身、家有幼兒者超有感

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理王瑞鴻指出，去年所得稅法修正案一口氣調高「標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、幼兒學前特別扣除額」，其中「標準扣除額與薪資特別扣除額」調高，將使大部分的受薪階級都能受惠，以一個單身的小資族而來說，最少可省稅 5,100 元。

另外，家有 5 歲以下的子女之家庭也是相對有感的一群，舉例來說，父母都是上班族且扶養兩個 5 歲以下子女，一年最少可以省稅近 2 萬元。

但王瑞鴻提醒，幼兒學前特別扣除額有「排富條款」，經減除幼兒學前特別扣除額後，納稅義務人全年綜合所得稅適用稅率在 20% 以上或基本所得額超過扣除額者，不得扣除幼兒學前特別扣除額。

刪除 45% 稅率級距、高所得者直接受惠

王瑞鴻表示，去年所得稅法修正案一併刪除了 45% 之累進稅率級距，過往所得超過千萬之繳稅大戶，今年修法後立刻少了 5% 之稅負，成為最直接的受益族群。

股利課稅大不同，企業主減稅效果大

王瑞鴻表示，去年所得稅法修正案，主要廢除實施近 20 年的「兩稅合一制度」。以往營利事業所繳納之營利事業所得稅，透過「盈餘分配」一併分配給股東計入所得總額並抵稅之機制將不復存在。

王瑞鴻指出，是讓納稅義務人自行選擇「28% 分開計稅」，或「維持計入所得總額」，但可按股利 8.5% 計算可抵減稅額，不過一申報戶以 8 萬元為限。

以往股利所得大戶獲配股利須計入綜合所得總額適用最高累進稅率者，修法後，可選擇適用 28% 分開計稅，以獲得較大的節稅效益。

不過要特別注意，當選擇採用 28% 分開計稅者，股利所得就不計入所得總額，則有可能影響對教育文化慈善機關團體的捐贈限額計算。王瑞鴻表示，過去習慣透過捐贈來達到節稅效果的族群，要特別注意可能有因為選擇股利所得分開計算，而讓捐贈節稅效果大打折扣情形發生。

