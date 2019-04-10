晶電營運缺乏強勁動能 外資維持減碼評等

LED 廠晶電 (2448-TW) 日前公告第 1 季營收，美系外資出具報告預估，第 1 季毛利率與營益率可能持續衰退，估每股虧損雖將較去年第 4 季收斂、仍達 0.77 元，外資並指出，由於 LED 價格壓力仍高，加上市場需求疲弱，且 Mini LED 短期內對營收貢獻不大，對晶電維持減碼評等，目標價 20 元。

晶電已公告今年第 1 季合併營收，共 37.53 億元，受到美中貿易戰影響，下游拉貨力道疲弱，使營收季減 10.98%，年減 27.09%，為 2009 年第 3 季以來單季營收新低。

外資出具報告指出，晶電第 1 季 LED 顯示器需求疲弱，整體產能利用率僅約 5 至 6 成，估其第 1 季毛利率可能持續衰退超過 2 個百分點，營益率則可能再衰退超過 1 個百分點，預估晶電第 1 季每股虧損將達 0.77 元。

展望第 2 季，外資認為，客戶端為迎接下半年需求旺季，可望於第 2 季啟動拉貨，使晶電第 2 季營收在季節性因素帶動下增溫，不過，目前來看，需求還未強勁到足以紓緩 LED 跌價對營運所帶來的壓力，因此，外資估晶電第 2 季恐難擺脫營運虧損態勢。

晶電目前在 Mini LED 上的佈局，包括電競背光顯示器、RGB 顯示器、平板等，但外資指出，受限產品良率不佳與成本過高，使 Mini LED 相關產品遲遲無法成功量產，雖然晶電最快可望在第 3 季出貨 Mini LED 電競顯示器，但初期營收貢獻仍相當小。