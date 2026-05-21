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〈焦點股〉惠特AI眼鏡與先進封裝雙題材點火 股價閃現漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北

LED 設備廠惠特 (6706-TW) 今日股價表現極為強勢，受到成功由傳統 LED 領域轉型至人工智慧與半導體高階製程設備供應鏈等題材帶動，吸引大量買盤積極湧入 。股價於今日開盤後一路上揚，閃現漲停價 176.5 元。

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〈焦點股〉惠特AI眼鏡與先進封裝雙題材點火 股價閃現漲停。(圖：shutterstock)

惠特已將既有測試技術延伸至光通訊系列設備，其中 DFB 與 FEL 測試代工業務在國內外大客戶殷切需求下，訂單能見度明確，客戶已持續驗證並導入，有望成為優先貢獻業績的項目，全力打造台灣最大的代工廠 。


惠特已自行開發出完整的矽光子及 CPO 與 MPO 或 NPO 設備布局，包含首台矽光子元件貼合機、光纖陣列功能測試機、AOI 檢測設備及返修機台等一系列完整產品線 。相關關鍵設備已順利通過美系客戶驗證，隨著傳輸世代由 800G 邁向 1.6T 高規格，高毛利設備需求可望進一步放量，進而成為主要的設備供應商 。


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惠特LED光通訊設備

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