日友彰濱廠新焚化爐執照未能如期取得 3月營收陷14個月新低

潤泰集團日友 (8341-TW) 由於彰濱廠第二座焚化爐執照，未能如期於 3 月取得，加上第一座焚化爐在 3 月按原訂計畫排定歲修，無法營運，雙重不利因素之下，日友 3 月營收僅 1.52 億元，為 14 個月來新低。

日友主管今 (10) 日指出，彰濱廠第一座焚化爐， 3 月底已完成歲修並重新加入營運，可有效提升營運能量推升 4 月營收。法人估計，日友今年營收將可逐季成長，全年更可望再創高，較去年雙位數成長。

日友最新公布 3 月營收為 1.52 億元，月減 9.52%，年減 13.76%，為近 14 個月來新低，第 1 季營收為 5.43 億元，也為近 3 季以來新低，年增 11.76%。

日友目前在彰濱黃擁有兩座有害廢棄廢棄物焚化爐，但是新建的第 2 座有害廢棄廢棄物焚化爐，雖經過試燒等程序，未能如期取得中央主管機關的正式營運許可，無法在 3 月加入營運，造成 3 月第 1 座焚化爐歲修、第 2 座焚化爐無法加入營運的窘況，營收因此陷入谷底。

日友預估，第 1 座焚化爐將在 4 月重啟營運，第 2 座焚化爐營運執照最快在 4 月底取得，有助推升第 2 季營收向上。

日友 2018 年營收突破 20 億元、達 22 億元，創新高，稅後純益 8.23 億元，年增 5%，每股純益 7.38 元，優於 2017 年的 7.03 元。董事會決議去年盈餘，每股擬配發 6.5 元現金股利，高於前一年的 6 元。

日友雲林廠以醫療廢棄物處理為主，彰濱廠處理有害廢棄物，由於有害廢棄物處理的毛利率較處理醫療廢棄物高。