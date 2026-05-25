鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-25 12:31

LED 導線架暨均熱片廠一詮 (2486-TW) 今 (25) 日召開股東常會，一詮指出隨著人工智慧產業正處於從技術研發邁向規模化應用的關鍵期，生成式人工智慧與代理式人工智慧已成為主流，一詮將透過策略專注與投入研發，以年成長 20% 以上為目標持續推動企業成長。

一詮AI散熱產品爆發性成長 展望年成長目標20%。(圖：shutterstock)

一詮成功由傳統 + LED 導線架大幅轉型至高效能運算與人工智慧伺服器散熱領域，帶動第一季財報獲利倍增，單季合併營收達 16.20 億元，年增 19.90% 且季增 4.78%，單季歸屬於母公司業主淨利為 0.66 億元，每股純益來到 0.29 元，成功刷新近 11 個季度以來的單季新高紀錄。

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一詮旗下高階先進封裝散熱片已順利導入兩家美系大廠處理器供應鏈，預期下半年人工智慧散熱元件營收占比可望突破 50%。目前一詮已能提供從金屬熱介面材料到微通道蓋板等多元方案，應對 300 瓦到 2000 瓦的散熱挑戰，更成立專屬實驗室與博通、輝達同步開發前段產品，並正探索包含液冷系統與微通道結構在內的創新解熱解決方案。